"Ми продовжимо боротьбу". Партія Саакашвілі анонсує масштабні протести в Грузії

Опозиційна партія Грузії Єдиний національний рух анонсує масштабні акції протесту в Тбілісі. Головна вимога мітингувальників - звільнення експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Грузія-онлайн , посилаючись на слова члена ЕНД, депутата парламенту Левана Хабеішвілі.

Він підкреслив, що протести пройдуть до другого туру виборів в Грузії. За словами Хабеішвілі, протестуючі також вимагатимуть організації дострокових виборів.

"Ми готуємося до другого туру виборів і до виборів будуть масштабні акції... Ми обов'язково продовжимо боротьбу", - заявив він.

Депутат також вказав на те, що 5 жовтня він хотів зустрітися з Саакашвілі, використовуючи свої депутатські повноваження, проте правоохоронці не пустили його через те, що глава парламенту Каха Кучава не видав відповідний наказ.Повернення і затримання Саакашвілі

Вранці 1 жовтня Саакашвілі повідомив, що прибув до Грузії. Він опублікував відеозвернення, в якому також вказує, що знаходиться в Батумі.

Спочатку в МВС Грузії спростовували інформацію про те, що Саакашвілі перетнув державний кордон країни. Однак прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі під час брифінгу ввечері заявив, що Саакашвілі затриманий в Грузії. За його словами, правоохоронці заздалегідь знали про переміщення політика і повністю контролювали процес.

У прокуратурі Грузії заявили, що Саакашвілі засуджений до шести років в'язниці і доставлений до пенітенціарної установи "для виконання рішень". Також проти нього відкрили нову справу за незаконний перетин кордону. Саакашвілі оголосив голодування у в'язниці.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського заявив, що в ОП уважно стежать за ситуацією і глава держави стурбований новинами про затримання Саакашвілі.

Сам Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого в Грузії Саакашвілі "різними можливостями".