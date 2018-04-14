МИД Франции опубликовал доклад о химатаке в Думе

Атака произошла в рамках более масштабного военного наступления сирийского режима в Восточной Гуте, отмечает французская разведка.

МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в сирийском городе Дума.

Документ основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, которые получили французские службы. В докладе отмечается, что смертоносные химатаки, произошедшие в Думе в конце дня субботы, 7 апреля, были выполнены сирийским режимом.

Авторы отчета указывают на "массивный наплыв вечером 7 апреля пациентов численностью минимум в 100 человек с проявлениями симптомов поражения химическими веществами в медицинские центры Восточной Гуты", передает "Украинская правда".

"В общей сложности десятки людей, минимум 40 человек, согласно нескольким источникам, могли погибнуть от поражения химическим веществом. Сведения, собранные Францией и ее союзниками, образуют достаточный массив доказательств, чтобы обозначить виновность сирийского режима в химических атаках 7 апреля", - говорится в докладе.

Французская разведка считает, что сирийские военные намерено использовали в Думе химоружие с хлором.

"Атака 7 апреля произошла в рамках более масштабного военного наступления режима в регионе Восточной Гуты. Начатое в феврале 2018 года, это наступление позволило Дамаску восстановить контроль над всем анклавом", - пишут авторы документа.

По словам французских служб, у них нет информации в поддержку теории, согласно которой вооруженные группы в Гуте хотели бы приобрести или имели бы химоружие.

В субботу, 14 апреля, лидеры трех стран - США, Франции и Великобритании - выступили с заявлением о начале военной операции в Сирии. Удары решили наносить по объектам, которые подозревают в причастности к изготовлению химического оружия.

Примерно через час было объявлено о завершении первой волны ударов по Сирии, однако в Пентагоне не исключают их повторения. Россию о начале атаки на Сирию Соединенные Штаты не предупредили.

Операция в Сирии стала ответом на применение режимом Башара Асада химического оружия против гражданского населения. Последняя атака 7 апреля унесла жизни около 70 человек, большинство из которых женщины и дети.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила использование химоружия войсками Асада в Думе. В заявлении организации также приведены неподтвержденные данные от волонтеров о гибели 70 человек, которые укрывались от бомбардировки в подвалах.

Украинская правда