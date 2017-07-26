МИД ФРГ видит "улучшения" в американском законе о санкциях против России

Немецкие власти видят "значительные улучшения" в проекте новых американских санкций против России по сравнению с предыдущей редакцией. Это стало результатом успешной работы со стороны Еврокомиссии и немецкого правительства, заявил в среду, 26 июля, представитель германского министерства иностранных дел Мартин Шефер (Martin Schfer).

Пока еще слишком рано утверждать, что законопроект, одобренный Палатой представителей Конгресса США, будет принят в нынешнем виде, считает Шефер. Ведь закону необходимо еще пройти через Сенат и получить подпись президента Трампа. Однако до принятия закона есть достаточно времени, чтобы провести консультации с американской стороной, считает представитель МИД.

Европа заинтересована в том, чтобы вместе с США принять меры в отношении России из-за конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма. Однако они не должны вести к тому, что американские энергетические компании получат выгоды, а немецкие, напротив, понесут ущерб, говорят в МИД Германии.

Критика не стихает

В то же время немецкие власти по-прежнему обеспокоены американскими санкциями. Мартин Шефер процитировал главу немецкого МИД Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), заявившего, что санкции не могут быть "инструментом промышленной политики США". А председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что в случае принятия санкций ЕС может принять ответные меры.

"Американский закон может непреднамеренно в одностороннем порядке оказать влияние на интересы ЕС в сфере энергетической безопасности, - подчеркнул Юнкер. - Поэтому Еврокомиссия приняла сегодня решение о готовности соответствующе отреагировать в течение нескольких дней, если наши опасения не будут учтены достаточным образом".

Europe.newsru.uahttp://rus.europe.newsru.ua/article/39841527