МИД Германии выступил против G8 с Россией

Гайко Маас заявил, что возврат РФ возможен только в том случае, если будет устранена причина ее исключения

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас выступает против возврата G7 к формату G8 с участием России. Об этом 22 апреля он заявил во время саммита G7, передает DW.

"Возврат России возможен только в случае, если будет устранена причина ее исключения. В этом вопросе ничего не поменялось, на данный момент это не является темой для дискуссии", - сообщил министр.

Маас также заявил, что только от России зависит выполнение условий, благодаря которым страна может претендовать на возвращения к G8.

МИД сообщил, что для решения вопроса с Сирией "Россия должна сделать конструктивное предложение".

"Германия хочет выстроить диалог с Россией, поскольку этот конфликт не решить без ее участия", - заявил он.

Напомним, на встрече стран в рамках G7 обсуждался украинский вопрос.