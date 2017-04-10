МИД Грузии назвал "выборы" в Южной Осетии провокацией России

Министерство иностранных дел Грузии считает нелегитимными выборы президента и референдум в Южной Осетии. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

9 апреля в оккупированной Россией Южной Осетии проходит голосование на так называемых выборах президента и референдуме о "возвращении республике исторического названия".

В МИД отмечают, что согласно международному праву выборы или референдум на оккупированных территориях являются нелегитимными и не имеют никаких юридических последствий.

"Российские оккупационные силы совершают провокацию, грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии. К тому же, это очередная попытка легитимизации этнической чистки и оккупации регионов Грузии", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз не признает механизма, в рамках которого должны состояться так называемые президентские выборы и референдум по изменению названия региона Южная Осетия.