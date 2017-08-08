МИД Грузии осудил визит Путина в Абхазию в годовщину войны с РФ

Грузия осудила визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию, который пришелся на очередную годовщину конфликта 2008 года. Тбилиси потребовал от Москвы прекратить провокационные действия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Грузии.

"Визит президента России в оккупированную Абхазию грубо нарушает нормы международного права. МИД призывает Россию прекратить провокационные действия против государственности Грузии и уважать территориальную целостность суверенного государства", - сказано в сообщении грузинських дипломатов.

В своем заявлении грузинское внешнеполитическое ведомство также "призывает международное сообщество дать должную оценку данным действиям Москвы и заставить Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства".

8 августа Путин прибыл в Абхазию. Визит пришелся на девятую годовщину вооруженного конфликта 2008 года.

Ранее российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин посетит оккупированную Абхазию с визитом 8 августа - в день оккупации.

В июле 2017 года Россия подвинула "границу" на оккупированной территории в Грузии еще на полкилометра. В частности, РФ установила так называемый еще один рубеж в Абхазии на окраине сел Бершуэти и Собиси, где расположены земельные участки жителей, сместив линию на полкилометра.

По материалам mfa.gov.ge