МИД Италии выступил за возвращение России в G8

В состав "Большой восьмерки" (G8) необходимо вернуть Российскую Федерацию, которая была исключена после аннексии Крыма.

С таким призывом к мировым лидерам обратился министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, информирует Reuters.

По словам Альфано, лидеры стран "Большой семерки" (США, Великобритании, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии) должны рассмотреть возможность приглашения России к участию в ежегодном саммите промышленно развитых стран поскольку Россия является важным международным партнером.

Стоит отметить, что в этом году Италия председательствует в "Большой семерке" и проведет нынешний саммит G7 в сицилийском городе Таормина в мае. Альфано отметил, что на этот саммит привлечь Россию скорее всего не выйдет, однако выразил надежду на то, что восстановление "Большой восьмерки" может состояться в будущем.

"Мы обсуждаем с Россией все наиболее сложные международные кризисы. Это правда. Пожалуй, это будет невозможным для Таормины, но мы должны рассмотреть возвращение к G8 в будущем, которая заменит нынешнюю G7", - заявил глава МИД Италии в парламенте.

Предстоящий саммит G7 будет впервые проходить при участии избранного президента США Дональда Трампа, который обязался улучшить отношения с РФ.

Так, глава МИД Италии, ища возможность заложить прочную основу для хороших отношений с Трампом, высказал убеждение, что мировые лидеры приветствовали бы потепление в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Он также дал сигнал, что Рим является открытым для пересмотра глобальной роли Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Любое ответственное лицо должно надеяться на потепление в отношениях между Соединенными Штатами и Россией", - подытожил Альфано.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее министр иностранных дел Германии Франк- Вальтер Штайнмайер заявил, что Российская Федерация должна вернуться в G8.

