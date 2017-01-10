МИД Канады возглавила украинка по происхождению Христя Фриланд

Министром иностранных дел Канады стала украинка по происхождению Христя Фриланд.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Джастин Трюдо.

Она должна будет сохранить отношения со США, включая торговые связи.

Глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook поздравил Фриленд с назначением на эту должность в правительстве Канады и пригласил ее посетить Украину в статусе министра иностранных дел.

"Представляю себе первые переговоры министров иностранных дел двух государств, которые ведутся на украинском языке!", - добавил Климкин.

Уявляю собі перші переговори міністрів закордонних справ двох держав, які ведуться українською мовою! @cafreeland - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 10, 2017

Фриленд имеет украинское происхождение. Она родилась в 1968 году. Училась в университетах Гарварда и Оксфорда. Работала журналистом и занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.