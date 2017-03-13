МИД Нидерландов изменил советы туристам, которые направляются в Турцию

Министерство иностранных дел Нидерландов обновило советы туристам, которые направляются в Турцию, на фоне дипломатического напряжения, возникшего между двумя странами.

Об этом сообщается на сайте МИД Нидерландов.

"С 11 марта 2017 года существует дипломатическая напряженность между Турцией и Нидерландами", - сообщается в разделе "Туристические советы", последние изменения в которые были внесены 12 марта.

Туристам из Нидерландов рекомендуют быть внимательными, избегать бльшого скопления людей и следить за новостями голландских дипломатических учреждений.

Как сообщалось, ранее власти Нидерландов сделали невозможным визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетуль Саян Каи в Роттердам для участия во встрече с турецкой общиной этой страны. Турецкий министр Каи в сопровождении сотрудников полиции была отправлена из Нидерландов в Германию.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что хочет посетить Роттердам в поддержку референдума о предоставлении широких полномочий президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Однако Нидерланды отозвали разрешение на приземление его самолета в Роттердаме.

МИД Турции потребовал, чтобы посол Нидерландов в Анкаре, который находится в отпуске за пределами Турции, определенное время не возвращался к исполнению своих обязанностей. Кроме того, Турция пригрозила Нидерландам "жесткими мерами", если официальный Амстердам не принесет извинения Стамбулу за дипломатический скандал.

Ранее агитационные мероприятия турецких министров были отменены в немецких городах Гаггенау и Кельн.