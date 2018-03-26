МИД Польши: Героизация Украиной преступников отравляет отношения

Заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий отметил, что его страна не претендует решать, "чьими именами будут названы улицы украинских городов"

Героизация Украиной людей, которых Польша считает преступниками, продолжает отравлять украинско-польские отношения. Об этом заявил в интервью Европейской правде заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

По его словам, именно героизация Украиной "преступников" приводит к случаям национальной вражды. В качестве примера дипломат привел историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице Бандеры.

"Это досадный случай, но я хотел бы заступиться: мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата - мало ли кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения ", - отметил дипломат.

Цихоцкий подчеркнул, что Польша не претендует решать, "чьими именами будут названы улицы украинских городов".

Заместитель польского министра добавил, что что закон Об институте нацпамяти не представляет угрозы украинским гражданам в Польше.

"Он направлен только на освещение темных страниц истории УПА. В конце концов, в Украине действует закон о запрете критики героизации УПА. Он пугает поляков, которые ездят в Украину, и ограничивает свободу научных исследований на тему преступных страниц истории УПА", - сказал дипломат.

19 марта 2018 года в Варшаве польские националисты пикетировали посольство Украины, в ходе акции они сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.