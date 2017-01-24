МИД Польши рассекретило документ 2008 года о переходе к пророссийскому курсу

Глава польского МИД Витольд Ващиковский рассказал о подписании в 2008 году секретного документа о переходе страны к пророссийскому курсу

Об этом сообщает польское агентство PAP.

Документ датирован 4 марта 2008 года и называется "Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины". Доступ к нему в 2008 году имели только четыре человека, среди которых был Радослав Сикорский, занимавший на тот момент пост министра иностранных дел.

"Если не касаться огромных экономических интересов Польши в России, которые касаются не только энергетики, что играет важную роль в отношениях Польши с Россией и Европой, а также взаимных культурных и интеллектуальных интересов, стоит обратить внимание, что диалог с Россией является большой политической ценностью для Польши", - говорится в тексте.

Авторы документа отметили, что для Запада Россия является важным союзником в борьбе с исламским терроризмом, а также "большим хранилищем ресурсов, которые могут значительно экономически поддержать западный мир".

В документе также предлагается использовать "реалистичный" и "дружественно- критический" подход в отношении Украины.

Ващиковский заявил, что эта работа стала "началом отхода от проукраинской политики Польши, - ред.) в пользу пророссийской".

"Авторы не имели иллюзий относительно успеха, но решили, что пророссийское (направление, - ред.) будет определенного рода инструментом, трюком по отношению к Западу. Таким образом хотели улучшить репутацию на Западе", - цитирует польское агентство Ващиковского.