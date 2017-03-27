МИД Польши считает избрание Туска сфальсифицированным

Голосование может быть обжаловано согласно европейскому праву, считает Витольд Ващиковский.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что переизбрание Дональда Туска на должность главы Европейского Совета было сфальсифицированным и может быть обжаловано согласно европейскому праву. Ващиковский отмечает, что представителей стран не спрашивали, кто "за" кандидатуру Туска, тогда как их спросили, кто "против", пишет TVN24.

Министр акцентирует на том, что часть стран бы воздержалась и что это не ситуация "27 стран против одной", как говорят в Евросоюзе. При этом Ващиковский пожаловался, что им не дали выдвинуть своего кандидата.

Ранее сообщалось, что переизбранного президента Европейского Совета Дональда Туска вызвали на допрос в прокуратуру Варшавы. Прокуратура сообщила, что повестка на допрос является обязательной, а сам Туск проходит свидетелем по делу против бывшего руководства военной контрразведки.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала кандидатуру Дональда Туска на повторный срок в качестве президента Европейского Совета. Меркель проигнорировала письмо польского премьер-министра Беаты Шидло отказаться от поддержки Туск.