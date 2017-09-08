МИД Польши: В Донбассе миротворцы должны быть на границе с РФ

Вопреки "пожеланиям" Путина, Варшава считает, что миротворческий контингент на востоке Украины должен быть на границе, а не на линии разграничения

Размещение миротворческих сил ООН в Донбассе возможно только с согласия и в тесном сотрудничестве с украинскими властями. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши, сообщает Onet.pl.

"Необходимым условием успеха такой миссии была бы подготовка мандата (миссии ООН, - ред.) в сотрудничестве и с согласия украинской стороны", - отмечается в сообщении ведомства.

В МИД Польши уточнили, что размещение миротворцев на российско-украинской границе "желательно с точки зрения безопасности и стабильности в регионе".

"Однако мы не можем согласиться с ситуацией, когда присутствие этих сил может нарушать общепринятые нормы международного права, в частности, касающиеся территориальной целостности и нерушимости границ", - говорится в сообщении.

5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

5 cентября 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что Путин искажает идею о миротворцах в Донбассе.