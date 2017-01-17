МИД Польши выясняет причины запрета въезда в Украину мэра Перемышля

МИД Польши выясняет причины запрета въезда в Украину мэра польского города Перемышль Роберта Хомы, сообщила агентству PAP официальный представитель ведомства Йоанна Вайда.

Представитель МИД Йоанна Вайда проинформировала PAP во вторник, что ведомство выясняет вопрос и находится в контакте с посольством Украины", - говорится в сообщении агентства сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что Хома не смог въехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве, через КПП Шегини-Медика. Как пояснили в СБУ, въезд запрещен на 5 лет, поскольку "его действия вредили Украине". Сам Хома не смог пояснить причины такого запрета, рассказав, что узнал о соответствующем решении от задержавших его пограничников.

Ранее мэр Перемышля Хома принял участие в "марше орлят перемышльских и львовских" в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Сам мэр позднее заявил, что не слышал на марше подобных лозунгов.