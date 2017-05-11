МИД РФ назвал безвизовый режим Украины с ЕС "морковкой на веревочке"

Заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков считает, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной нельзя считать полноценным, так как послабления будут слишком незначительными.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Этот так называемый безвизовый режим с Украиной - в определенной степени такая "морковка на веревочке", которая просто чуть-чуть облегчает существующую систему", - сказал Мешков на презентации ежегодного доклада Клуба "Валдай" "Неопределенное будущее Евросоюза: что делать России?".

"Остается (условие) заезда только на три месяца в течение полугода, это не имеет никакого отношения к разрешению на работу", - заявил замминистра.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который сейчас находится с визитом в США, новость о безвизе для Украины пока не комментировал.

Напомним, что на сегодняшний день у России перспектив получения безвизового режима с ЕС нет.

Ранее сегодня Совет Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Ожидается, что украинцы смогут посещать ЕС без виз уже с 11 июня.

Президент Петр Порошенко назвал безвизовый режим "гигантским шагом в Европу". А представительство ЕС в Украине распространило видео, в котором посол ЕС поздравил украинцев с безвизом на украинском языке.