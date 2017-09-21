МИД РФ не видит смысла в миротворцах ООН на границе

Российская Федерация не является стороной конфликта на востоке Украины, настаивают представители российского МИД.

Нет смысла в развертывании миротворческой миссии ООН вдоль неподконтрольного Киеву участка российско-украинской границы в несколько сотен километров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, передает пропагандистское агентство ТАСС.

"Они (украинские власти, - ред.) хотят развертывания ооновцев по всей территории Украины, включая российско-украинскую границу. Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе", - сказал российский чиновник.

По словам Гатилова, в минских договоренностях некоторые вопросы "нужно решить до того, как дело перейдет в разговор о российско-украинской границе".

Украинцы, сетует представитель МИД РФ, "все ставят с ног на голову - первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной, а потом уже решать или не решать вопросы, связанные с другими аспектами урегулирования".

Некоторые политики на Западе заявили о том, что Кремль якобы не против миротворцев на всей оккупированной территории, включая полосу у границы. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль увидел в этом позитивные подвижки в ситуации и призвал Запад "не ударить русских снова" санкциями.

Напомним, 16 государственный секретарь по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан выразил мнение, что идея РФ о миротворцах ООН в Донбассе опасна.

Liga.net Украина

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