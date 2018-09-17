МИД РФ счел "деструктивным шагом" непродление Украиной договора о дружбе

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали прекращение Украиной действия договора о дружбе с РФ.

"Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление", - заявили в российском ведомстве и обвинили украинскую власть в стремлении "обслуживать чужие геополитические интересы и свои политические амбиции".

В документе также отмечается, что "народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве", а "нынешний кризис" между странами "неизбежно будет преодолен". "Восстанавливать отношения" в РФ планируют с "другими, более ответственными украинскими политиками".

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко 17 сентября подписал указ, которым одобрил решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией.

Этим решением Министерству иностранных дел поручено до 30 сентября уведомить Россию о желании прекратить действие договора, а также внести на рассмотрение президента законопроект о прекращении действия договора.

Также МИДу поручено проинформировать Ораганизацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные организации о желании прекратить действие договора и основаниях прекращения.

Договор был подписан 31 мая 1997 года и предусматривает, что если за шесть месяцев до окончания 10-летнего срока его действия одна из сторон не сообщит второй о желании его прекратить, то он автоматически будет продлен на следующие 10 лет. Соответственно, действие данного договора автоматически продлится на 10 лет с 1 апреля 2019 года, если Украина не уведомит Россию о желании его прекратить до 30 сентября.