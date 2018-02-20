МИД РФ сообщило о "десятках погибших" в Сирии россиян

В результате "недавнего военного столкновения" в Сирии, погибло несколько десятков граждан РФ, сообщает МИД РФ. При этом в ведомстве еще раз уточнили, что военнослужащих и техники РФ там не было.

"В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков", - сказано в сообщении.

Подробностей этого "столкновения", в результате которого погибло около 100 российских наемников из ЧВК "Вагнера", в МИД не представили. Лишь сказали, что "раненым гражданам было оказано содействие для возвращения в Россию где, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях".

Как сообщалось, около 300 россиян погибли или получили ранения в результате атаки международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля.

Сначала исследовательская организация Conflict Intelligence Team сообщала о гибели четырех российских военных - Алексея Ладыгина из Рязани, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из города Асбест (Свердловская область, РФ), также расследователям удалось обнаружить информацию "Балтийского отдельного казачьего округа" о гибели в Сирии сотника Владимира Логинова. Позже "Медуза" сообщила о пятом погибшем россиянине в результате авиаудара международной коалиции - это активист "Другой России" Кирилл Ананьев.

Родственники и знакомые российских наемников из "ЧВК Вагнера", погибших в Сирии недавно, подтвердили их смерть.

В свою очередь российское Минобороны отрицало гибель пяти военнослужащих. Там говорят, что никто из официально находящихся в Сирии военных при американском ударе не пострадал, так как их в этом районе Дейр-эз-Зора не было. Данных о добровольцах, отправившихся в Сирию, Минобороны РФ также не приводит.

Подробнее о том, что случилось в Сирии 7 февраля, читайте в статье Виталия Федянина "Сирийская мифология России" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: МИД России