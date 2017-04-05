МИД России сообщил дату первого визита Госсекретаря США в Москву

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон будет пребывать с первым официальным визитом в Москве 11-12 апреля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"11-12 апреля Москву с рабочим визитом посетит Государственный секретарь США Р.Тиллерсон. Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства Администрации Д.Трамп", - говорится в сообщении МИД России.

Так, в ходе переговоров, которые проведут Министр иностранных дел России С.В.Лаврова и Госсекретарь США Р.Тиллерсон, предполагается обсуждение актуальных задач в области международной безопасности, стоящих перед мировым сообществом и требуют совместных усилий России и США.

"Среди них - борьба с терроризмом, в первую очередь с ИГИЛ и другими террористическими группировками, которые захватили часть территории Сирии, урегулирование сирийского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других конфликтов, деэскалация обстановки на Корейском полуострове. Не останется без внимания и положения в Украине с акцентом на необходимость выполнения Киевом своих обязательств по Минским соглашениями. Может обсуждаться тематика контроля над вооружениями", - говорится в сообщении российского МИД.

Как сообщал УНН, 31 марта Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции США будут оставаться, пока Москва не прекратит действия, которые стали их причиной .