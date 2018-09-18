МИД России вызвал посла Израиля из-за сбитого Ил-20 в Сирии

Посол Израиля Гарри Корен был вызвал в Министерство иностранных дел России в связи с инцидентом с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии.

Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее Минобороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 с российскими военными на борту в Сирии. В российском оборонном ведомстве отметили, что самолет исчез во время запусков ракет с французского корабля, когда возвращался на базу Хмеймим.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии.

В Минобороны РФ утверждают, что "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

В свою очередь израильские дипломаты проигнорировали обвинения РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Минобороны Израиля Авигдором Либерманом "констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне".

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