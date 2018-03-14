МИД России: "зеркальный" ответ на действия Британии не заставит себя ждать

В Министерстве иностранных дел России после приостановления Британией всех контактов со страной заявили, что их меры "не заставят себя ждать".

Об этом говорится на сайте МИД России.

В РФ заявили, что британские санкции ввели под якобы "фальшивым предлогом" отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля.

"Расценивает как беспрецедентно грубую провокацию, которая подрывает основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами" , - заявили в МИД России.

Также мероприятия Британии против РФ российское ведомство назвало "попыткой решить антироссийскую кампанию".

Москва получила список 23 российских дипломатов, которых выдворяют из Британии, отметили в МИД.

Напомним, правительство Великобритании готово применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.

Ранее Мэй заявила, что Великобритания выдворяет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Также Великобритания замораживает российские активы, повышает проверку самолетов из Российской Федерации.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентах в Европе.

В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.