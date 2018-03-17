МИД: россияне, которые не являются дипломатами, должны ехать на выборы в Россию

Если россияне, которые не являются дипломатами, хотят голосовать, то они должны ехать на выборы президента РФ в Российскую Федерацию. Об этом в комментарии УНН сказала представитель МИД Марьяна Беца.

"Если хотят голосовать россияне, которые не являются дипломатами, они должны ехать в Россию и голосовать там, ведь имеют на это полное право. Это незаконные выборы, поэтому мы имеем полное право не проводить их на территории Украины. Мы предупреждали РФ, чтобы выборы проводились в дипломатических учреждениях, но они пренебрегли этим", - сказала она.

Как отметила Беца, выборы президента России, которые проводит российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Украины являются абсолютно незаконными. Это очередной шаг по реализации стратегии Кремля, который направлен на легитимизацию последствий агрессии России против Украины. Эти выборы грубо нарушают фундаментальные принципы международного права.

"Во-первых, результаты этого голосования являются ничтожными с юридической точки зрения, их не признает никто: ни в Украине, ни международное сообщество. Мы также призвали наших партнеров не только не признавать результаты выборов, но и усилить санкционное давление на страну-агрессора, в том числе в виде персональных санкций. Во-вторых, еще в феврале мы направили ноту МИД Российской Федерации, где выразили решительный протест в отношении выборов российского президента на территории оккупированного Крыма, ведь это суверенная территория Украины, которая временно оккупирована. На ней не могут проводиться выборы президента другого государства. Это грубое нарушение международного права", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Она также добавила, что Украина предостерегала Россию от попытки организации любых выборов на территории оккупированного Донбасса. Поскольку не исключены любые провокации. Также подчеркивалось, что не могу быть никаких выборов в дипломатических учреждениях без выполнения предварительных условий: не проведение выборов на территориях оккупированного Крыма и Донбасса.

"Россия пренебрегла нашим суверенным правом и не отреагировали на нашу ноту. Теперь же, когда мы заявили, что к голосованию будут допущены только сотрудники дипломатических учреждений, сразу началась нервная истерика. То есть четыре года Россия ведет войну против Украины, но тут вдруг они ссылаются на международные правовые акты, которые сами нарушают ежедневно. Это все кощунство и верх цинизма", - сказала Беца.

По ее словам, каждое дипломатическое учреждение, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, должно придерживаться законодательства страны пребывания. Россия дерзко это нарушает ежедневно.

Пресс-секретарь МИД обратила также внимание не то, что Россия сама обратилась к Украине с просьбой усилить безопасность ее диппредставительств, учитывая возможные провокации при проведении выборов.

"Поэтому мы совместно с МВД и другим причастными органами усиливаем безопасность диппредставительств РФ, но в то же время понимаем, что возможны провокации, в том числе с российской стороны, чтобы дискредитировать Украину", - уточнила Беца.

Напомним, российские эмигранты собираются присоединиться к акции против "голосования за Путина" в воскресенье, 18 марта, на территории Украины.