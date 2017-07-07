МИД Турции выступил за целостность Украины

Заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз заявил, что Анкара будет и дальше отстаивать права всех жителей Крыма, в частности крымских татар, на фоне незаконной оккупации полуострова Россией, пишет РБК-Украина.

"Что касается Крыма, мы будем оставаться на стороне международного права и выступать за права всех крымчан и в частности крымских татар", - заявил Йылдыз.

При этом он подчеркнул, что всему региону нужна Украина, "хорошо реформированная, единая и независимая" и "сохраняющая свою территориальную целостность, в том числе и Крым".

Также турецкий дипломат отметил достижения Украины с 2014 года и заверил, что Турция не прекратит поддержку Украины, в том числе и стратегический план, представленный премьер-министром Владимиром Гройсманом: "Эта поддержка будет включать, среди прочего, также определенные кредитные линии, гуманитарную помощь, но в первую очередь - турецкие инвестиции в частный сектор".

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 4 июля, в Анкаре прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером крымскотатарского народа, народным депутатом Украины Мустафой Джемилевым.

