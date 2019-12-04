МИД: Венгрия не просила Россию защищать нацменьшинства в Украине

О якобы просьбе венгров к России вместе защищать нацменьшинства в Украине объявил спикер Госдумы РФ.

Парламент Венгрии не обращался к Государственной думе России с просьбой объединить усилия по защите национальных меньшинств в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

О том, что Венгрия якобы обращалась к России с подобной просьбой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

МИД обратился к венгерской стороне и получил ответ, что парламент Венгрии не принимал подобных заявлений, поэтому они не могли быть переданы в ходе венгерско-российских переговоров ни устно, ни письменно.

28 ноября посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО.

2 декабря МИД вручил ноту Ийдярто в связи с его заявлениями.