Миграционный указ Трампа официально вступил в силу в США

В США начал действовать 90-дневный запрет на въезд в жителей шести стран, а также 120-дневный запрет на прием беженцев.

Указ начал действовать через 72 часа после решения Верховного суда США, сообщает DW.

90-дневный запрет на въезд в США действует для граждан Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Ограничения не должны касаться тех, у кого в США есть близкие родственники, бизнес, действующая виза или гражданство, а также тех, кто учился или учится в стране. Отдельно отмечается, что женихи и невесты являются близкими родственниками.

Кроме того, начал действовать 120-дневный запрет на прием беженцев.

26 июня Верховный суд США поддержал отдельные положения иммиграционного указа Трампа, который блокирует поездки в страну гражданам из ряда стран Ближнего Востока, а именно: Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда явной победой для национальной безопасности США.