Миграционный указ Трампа "заработает" через 72 часа после решения суда, - Госдеп

Госдепартамент США начнет внедрение пунктов миграционного указа президента Дональда Трампа в течение 72 часов после решения Верховного суда.

Об этом сообщает Associated Press.

При этом пресс-секретарь Госдепа Хизер Ноерт заявила, что США "продолжат программу приема беженцев, однако с учетом последних изменений".

По словам пресс-секретаря, ведомство предоставит более подробную информацию о деталях реализации указа после консультации с Минюстом и МВД. Она уточнила, что правительство США обо всех изменениях будет также информировать туристов, пребывающих в Соединенных Штатах, и представителей туристической отрасли "профессионально, организованно и своевременно".

Напомним, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа депортировать его как иммигранта.

Верховный суд США отменил часть решений нижестоящих судов, блокирующих действие указа, запрещающего въезд в США для части иностранцев, накануне, 26 июня.

Благодаря решению ВС, сможет вступить в силу запрет о въезде в страну граждан Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Однако запрет распространяется только на иностранцев, которые не имеют добросовестных отношений с физическим или юридическим лицом из США.

Как президент, я не могу позволить приезжать к нам людям, которые хотят нанести США вред, - заявил президент.

Отметим, что почти сотня крупных компаний оспаривают в суде миграционный закон Трампа

Trust.UA

http://www.trust.ua