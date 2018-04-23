Михаил Ходорковский: Как остановить мафию Владимира Путина (The Wall Street Journal)

Истинный враг — это группа из примерно сотни бенефициаров режима и несколько тысяч их сообщников.

После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года я прогнозировал, что позиция России в отношении США станет более враждебной. Владимир Путин постоянно нуждается в зарубежном недруге, чтобы сплотить страну вокруг себя и отвлечь внимание от бедной российской экономики. Агрессия г-на Путина действительно спровоцировала рост напряженности в отношениях между США и Россией. Но вместо того, чтобы подкреплять версию г-на Путина, наказывая Россию в целом, США следует ввести свои ответные меры против г-на Путина и его ближайшего окружения.

Конфликты г-на Путина с США, несомненно, направлены на то, чтобы укрепить его репутацию внутри России. Посредством своей политики и риторики г-н Путин внушил россиянам, что США — это хитрый враг, который пытается ослабить Россию и который несет ответственность за все проблемы России внутри и за пределами ее границ.

Кремлевская пропаганда внушает людям, что борьба России на Украине и в Сирии направлена главным образом на то, чтобы противостоять США. Г-н Путин считает другие западные страны — за исключением Соединенного Королевства — немощными марионетками США. И даже Соединенное Королевство — это слабый, хотя и коварный противник.

Но чтобы сохранять эту иллюзию силы, г-н Путин должен сделать так, чтобы россияне видели, как он одерживает победы над всем альянсом НАТО. Именно поэтому он решил нанести удар по сплоченности западных стран. Кремль финансировал маргинальные движения во Франции и Германии, спровоцировал конфликт в Каталонии, попытался оказать влияние на выборы в США и жестоко наказал российских перебежчиков в Соединенном Королевстве и Австрии.

В то время как Кремль четко видел свои мишени, Запад зачастую не мог правильно определить своего врага. Постепенное осознание стало проявляться только в недавних заявлениях британского премьер-министра Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона (Boris Johnson), с которыми они выступили после покушения Кремля на бывшего российского двойного агента на территории Соединенного Королевства. Врагом является не Россия — страна, где живут почти 150 миллионов человек. И это даже не российское правительство в целом, где работают почти 3 миллиона госслужащих, которые получают скромную зарплату и всеми силами трудятся на благо общества.

Истинный враг Запада, а также враг российского народа — это группа из примерно 100 ключевых бенефициаров путинского режима, а также несколько тысяч их сообщников, многие из которых занимают посты в Федеральной службе безопасности и президентской администрации.

Эти люди в большинстве своем начинали карьеру в криминальном мире Санкт-Петербурга. Хотя сейчас эта группа взяла под контроль президентский пост, она сохраняет все особенности тех криминальных кругов, из которых вышли ее представители. Эти люди осознают, что они являются бандой преступников, чья цель — воровать деньги и избегать подотчетности, цепляясь за власть. Их методы включают подкуп, шантаж, убийства и фальшивые выборы. Только теперь они получили возможность действовать по всему миру, а не в одном только городе.

Если США и их союзники признают бандитские корни окружения г-на Путина, это позволит им лучше понимать и противостоять действиям этой группировки. Стратегия г-на Путина зачастую непонятна, если рассматривать ее с нормального политического ракурса, однако прошлое представителей его окружения может многое рассказать о его целях и уязвимых местах.

Люди их не волнуют: с их точки зрения, простые россияне — это просто скот и толпа. Долгосрочное будущее России тоже их не волнует: для них Россия — это то, что можно разграбить, и одновременно средство защиты.

Представители окружения г-на Путина не возражают против того, что их считают безжалостными и бессовестными людьми, если только их критики не угрожают их интересам. Они не опираются на законы, поэтому их волнует только власть. Они хотят, чтобы на международной арене их боялись.

С другой стороны, они крайне чувствительны к огласке, то есть к тому, что об их действиях станет известно всем, поскольку они привыкли прятаться от общества. Они также высоко ценят деньги и роскошь, и потеря богатства и комфорта для них болезненна.

В конечном итоге это мафия. Но эта такая мафия, у которой есть выходы на лучшие лоббистские компании, коррумпированных политиков и юристов (которые забыли о том, что они отвечают перед законом). Они также пользуются поддержкой политически послушных российских СМИ.

Эффективный метод борьбы с мафиозными группировками уже найден. Это не дипломатия, хотя переговоры все же нужны. И это не масштабные экономические санкции, которые наносят удар по простым гражданам и при этом не причиняют никакого вреда мафиози.

Лучший способ наносить удары по окружению Путина — это указывать на его конкретных членов, наряду с их сообщниками и политиками, которых они подкупили. Тогда США и их союзники смогут принять меры, чтобы изолировать их от инструментов незаконного влияния, то есть от людей, денег и корпораций, которые они контролируют на Западе.

Закон Магнитского, который конгресс США принял в 2012 году, чтобы наказать российских чиновников, виновных в грубых нарушениях прав человека, поколебал уверенность соратников г-на Путина в их безнаказанности. Недавнее расследование в Испании позволило выявить одну из преступных группировок, связанную с представителями верхушки российской власти.

Противостояние режиму г-на Путина требует именно таких действий. Идентификация членов этой группы, изоляция их от их зарубежных ресурсов и публичная огласка их преступлений — таков рецепт успеха в конфронтации с одной из опаснейших мафиозных банд века.

Комментарии читателей:

HECTOR OSEGUERA:

То же самое можно сказать и о нашем нынешнем правительстве, хотя, насколько мне известно, пока их еще не обвиняли в убийстве…

Koti Ravi Kiran Chalasani:

Это одна из лучших колонок, которые я читал в WSJ за последние несколько месяцев. Предложенное решение является конструктивным, осуществимым и реалистичным. Мои поздравления г-ну Ходорковскому. Надеюсь, этот способ борьбы будет применен и в отношении индийской политической мафии.

Jon Gardner:

«Но вместо того, чтобы подкреплять версию г-на Путина, наказывая Россию в целом, США следует ввести свои ответные меры против г-на Путина и его ближайшего окружения». Дорогой господин Ходорковский, мне кажется, вы не очень внимательно следите за текущими событиями. Разве на прошлой неделе президент Трамп и конгресс не нанесли довольно мощный удар по путинским друзьям-олигархам, ужесточив санкции, направленные против них лично?

Christopher Prystalski:

Г-н Ходорковский не заслуживает доверия. Будучи одним из тех олигархов, которые разграбляли Россию, используя свои связи с некомпетентным и коррумпированным г-ном Ельциным, г-н Ходорковский помогал создавать ту атмосферу, в которой стал возможным подъем г-на Путина. История покажет, что постсоветская возможность превратить Россию в современную демократию была уничтожена г-ном Ходорковским и его друзьями-олигархами, которые захватили лучшие российские компании по добыче природных ресурсов и сделали российский народ разочарованным, озлобленным и не верящим в демократию. В тот момент и появился г-н Путин.