Михаил Ходорковский: "Путин отдал приказ - либо он не контролирует ситуацию" (zdf)

Журналист немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер побеседовал с критиком Кремля Михаилом Ходорковским. Сайт телеканала публикует текст интервью.

Насколько безопасно чувствует себя проживающий в Лондоне Ходорковский в свете последних событий? Ходорковский сказал: "Я на протяжении десяти лет жил в большей опасности, но, если Путин сейчас отдаст приказ, мне будет так же трудно защититься".

"Допускаете ли вы, что президент Путин или российское правительство хотели убить в Лондоне бывшего шпиона и его дочь?" - поинтересовался журналист.

"Есть два варианта: либо Путин отдал приказ, либо он вообще не контролирует ситуацию и не контролирует военную разведку", - предположил Ходорковский.

Говоря о мотивах, которые стояли за попыткой покушения на убийство "с отчетливым российским отпечатком", Ходорковский заявил: "Во-первых, это месть, а затем демонстрация остальным, что руки Кремля, военной разведки могут дотянуться везде. Иными словами, если политики дают им эту возможность, то они ее используют. Это мы знаем из российской истории".

Обращаясь к теме предстоящих выборов в России, Ходорковский отметил: "Я думаю, сначала нужно пояснить, что эти выборы не являются выборами. (...) При этом чиновники, конечно, не хотят обидеть руководство. А оппозиция может это сделать".

"Российское население в среднем немолодо, и люди не хотят идти на риск вплоть до вооруженного восстания. Кремль готов к подавлению с помощью насилия. На сегодняшний день мы видим манипуляции, фальсификации, пропаганду, угрозы, аресты активистов. Всего лишь 15 минут назад я узнал, что наши сотрудники были выброшены из офиса", - сказал Ходорковский.

Рассуждая, в какой мере оппозиция может мобилизовать население, Ходорковский сказал: "Российская оппозиция в состоянии решать вопросы, к которым готово общество, это и локальные проблемы, и общие проблемы в стране. (...) Тем не менее, люди не готовы жертвовать своей жизнью ради демократии".

Говоря о роли Германии в будущем России, политик заявил: "Германия является постоянным партнером России, и это страна, которая может понять Россию лучше других. Но мне кажется, что в Германии возникло чувство, будто Россия не созрела для демократии и что Путин означает стабильность. Но, если вспомнить о его речи перед Федеральным собранием, где он угрожал ядерной войной, о событиях последних дней в Лондоне... Можно убедиться, что Путин не олицетворяет стабильность. И внутренняя ситуация в России отнюдь не гарантирует продолжения тоталитаризма. Возникают новые силы, и их, конечно, подавляет государство, но эти силы двигают Россию в направлении демократии. И я не удивлюсь, если следующие шесть лет Путина не будут для него спокойным временем".