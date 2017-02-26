Михаила Касьянова облили зеленкой на Марше памяти Немцова (ФОТО)

Перед началом акции памяти убитого в Москве российского оппозиционного политика Бориса Немцова неизвестный выплеснул зеленку в лицо председателя российской партии ПАРНАС Михаила Касьянова, злоумышленника задержали правоохранители.

Председателя российской партии ПАРНАС Михаила Касьянова облили зеленкой на Марше памяти российского оппозиционного политика Бориса Немцова, который транслирует "Радио Свобода".

Инцидент произошел перед началом шествия. Злоумышленника задержали правоохранители. Касьянов принимает участие в Марше памяти, на его лице видны следы от зеленки.

Сегодня в Москве и ряде других российских городов проходят акции памяти Бориса Немцова. Самая масштабная акция проходит в Москве. Люди идут маршем от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Немцов был застрелен в районе московского Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года.