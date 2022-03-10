Миколаїв отримав гуманітарну допомогу з Риму

До Миколаєва прибули фури з гуманітарним вантажем зі столиці Італії та різних українських областей України.

Про це повідомляє голова миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

З Риму до Миколаєва доставили велику кількість дитячих речей та памперсів, а також лікарські препарати та засоби гігієни.

У свою чергу, із Черкас прийшли продукти харчування, а саме: мед, яблука, картопля та інші овочі.

Миколаїв також продовжує отримувати фури з продуктами харчування з інших регіонів та від торгових мереж, серед них консервація, печиво, крупи, борошно, цукор.

«Щиро вдячна всім, хто долучився та допомагає зараз Миколаївщині», — написала вона.

Вона уточнила, що гуманітарний штаб продовжує працювати у режимі 24/7. А також акцентувала увагу на тому, що робитимуть запаси перенесення та іншого приладдя, яке згодом буде передано військовослужбовцям на блокпостах.

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