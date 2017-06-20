Минфин США расширил санкционный список против российских компаний и физических лиц

20 июня 2017, 20:28
 В мире Источник: Дело

Министерство финансов США обнародовало список физических лиц и компаний, с которыми запрещены любые транзакции резидентам Штатов.

Всего в списке 38 компаний и физических лиц. Среди них дочерние компании "Транснефти", компания Евгения Пригожина, которого связывают с "ольгинскими троллями", а также холдинг, связанный с байкером Александром Залдостановым (Хирургом).

В перечень включены заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, глава Министерства безопасности так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.

Кроме того, в черный список попал спецпредставитель президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и его сотрудники Александр Воробьев и Михаил Плисюк.

Санкции касаются и ряда российских банков, работающих в аннексированном Крыму.

Источник: Дело
 
 
 