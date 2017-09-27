Минфин США ввел санкции против 8 банков КНДР

На сайте министерства финансов США появилась информация о введении санкций в отношении 8 банков КНДР и 26 граждан Северной Кореи.

В сообщении речь идет о том, что таким образом США отреагировали на продолжающуюся разработку и производство оружия массового поражения в КНДР.

Санкционный список состоит из таких финучреждений: Agricultural Development Bank, Cheil Credit Bank, Hana Banking Corporation Ltd, International Industrial Development Bank, Jinmyong Joint Bank, Jinsong Joint Bank, Koryo Commercial Bank Ltd и Ryugyong Commercial Bank.

Санкции затронут и представительства северокорейских банков в Китае, Ливии, России и ОАЭ.

Комментируя ситуацию, глава американского минфина Стивен Мнучин заявил: "Это еще раз подтверждает нашу стратегию полностью изолировать Северную Корею, чтобы достичь своих более широких целей на мирном и безъядерном Корейском полуострове. Эти действия также согласуются с резолюциями Совета Безопасности ООН".

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