Минфин США ввел санкции против президента Венесуэлы - СМИ

Министерство финансов США ввело санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

Санкции были введены после прошедших сегодня в Венесуэле выборов в Конституционную ассамблею. Выборам предшествовали массовые протесты в стране, в ходе которых погибли более 100 человек.

BREAKING NEWS: U.S. Treasury Department sanctions Venezuelan President Maduro - Reuters Top News (@Reuters) 31 липня 2017 р.

Власти Венесуэлы объявили о своей победе на выборах, однако оппозиция не согласна с результатами, заявляя, что явка на выборах была значительно ниже официально опубликованной.