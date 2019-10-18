Министр энергетики США уйдет в отставку

Министр энергетики США Рик Перри в конце года уйдет в отставку.

Об этом объявил президент Дональд Трамп на мероприятии в Техасе, пишет Reuters.

"Мы с Риком говорили [об этом] в течение шести месяцев. Вообще-то, я думал, что он уйдет немного раньше. Но у него большие планы. Его ожидает большой успех. У нас уже есть человек, который займет его место. Мы очень скоро об этом объявим", - сказал Трамп.

По данным Reuters, на место Перри могут назначить его нынешнего заместителя Дэна Бруйе, который в последние месяцы посетил несколько важных международных встреч в области энергетики. В Министерстве энергетики на просьбу Reuters о комментарии пока не ответили.

69-летний Перри недавно получил повестку от Палаты представителей США, в которой содержится требование предоставить до 18 октября документы в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа.

Повестка требует, чтобы Перри передал все документы и сообщения, связанные с любой подготовкой министерства энергетики к звонку Трампа 25 июля президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, демократы запросили информацию о присутствии министра энергетики в составе президентской делегации США на инаугурации Зеленского в мае. Перри тогда возглавил делегацию, в которую вошли посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд, бывший представитель США на Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

Председатели трех комитетов Палаты представителей также требуют документального подтверждения усилий Перри, направленных на то, чтобы убедить президента Украины заменить членов совета "Нафтогаза".

Помимо прочего, повестка запрашивает предоставить все документы, касающиеся "всех встреч или обсуждений" с личным адвокатом Трампа - Руди Джулиани.

