Министр иностранных дел Канады резко ответила на условия РФ об отмене санкций

Новый министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд заявила, что об отмене канадских санкций против РФ не может быть и речи.

В Канаде заявили, что не может быть и речи об отмене канадских санкций против России в обмен на снятие запрета на въезд на территорию РФ для министра иностранных дел Христи Фриланд, недавно приступившей к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает канадское издании La Presse.

"Никакая отмена санкций против России не предусматривается", - сообщила пресс-секретарь новой главы канадского МИД.

Фриланд входит в список 13 канадцев, которые попали в марте 2014 года в черный список Кремля в качестве ответных действий против санкций, введенных Канадой после аннексии Крыма Россией, сообщает издание.

Ранее российское проправительственное новостное агентство Sputnik доложило, что путинский режим мог бы исключить Фриланд из этого списка в обмен на снятие этих санкций, отмечает канадское СМИ. Однако министр ответила резким отказом.

10 января 2017 года сообщалось, что министра международной торговли Канады Христю Фриланд, которая имеет украинские корни, назначили на должность министра иностранных дел страны в обновленном правительстве либералов.