Министр обороны ФРГ: Россия должна расследовать отравление Скрипаля

Россия должна принять участие в расследовании отравления Скрипаля, считает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия может внести свой вклад, и это то, что от нее требуется", - заявила она в четверг, 15 марта, в интервью телеканалу ZDF.

Само отравление немецкий министр назвала "первым случаем применения смертельного химического оружия на европейском континенте с окончания Второй мировой войны". То, что произошло в Великобритании, является основанием для самого серьезного беспокойства, считает фон дер Ляйен. "Мы не можем просто вернуться к обычной повестке дня", - подчеркнула она.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ждет от Москвы "скорых ответов на обоснованные вопросы британского правительства". А прежний министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, обсудивший ситуацию со своим британским коллегой, отметил, что Берлин "решительно осуждает это нападение с применением запрещенного химического оружия".

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который разрабатывался в СССР. Она дала Москве сутки на предоставление разъяснений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам дела.

14 марта Мэй возложила ответственность за покушение на Скрипаля на Россию и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата. Об этом сообщает Deutsche Welle.