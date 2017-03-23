Министр обороны США попросил у Конгресса дополнительные $30 млрд

Министр обороны США Джеймс Мэттис обратился к Конгрессу страны с просьбой о выделении дополнительных $30 млрд на 2017-ый год для обеспечения военного сдерживания, необходимого для дипломатических усилий США в мире.

Об этом он заявил во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Сената, который рассмотрел в среду вопросы бюджета для Пентагона, передает "Укринформ".

"Я здесь сегодня, чтобы просить вашей поддержки на дополнительный запрос $30 млрд финансирования на 2017-й финансовый год", - отметил Мэттис, заверив, что эта сумма может обеспечить ответ на существующие вызовы безопасности, которые стоят сейчас перед США.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что дипломатическое решение "будет оставаться нашим лучшим вариантом, но мы не можем отрицать роль наших военных в создании условий для дипломатического прогресса". По его словам, военное сдерживание - это единственный надежный способ, если военная сила является достаточной.

Он также отметил, что надо давать реальную оценку международной политике.

"Мы видим, как Россия и Китай стремятся применить право вето на экономические, дипломатические и решения по безопасности", - обратил внимание министр.

Вместе с тем, Мэттис отметил, что террористические группировки уничтожают мирное население и угрожают миру во многих регионах, в том числе в США. Продолжается безрассудная риторика и провокации со стороны Северной Кореи - несмотря на осуждение и санкции ООН.

"Эта ситуация требует от Пентагона сохранения безопасного и надежного ядерного сдерживания и решающей мощности обычных вооружений", - резюмировал глава Пентагона.

Напомним, что в феврале глава Пентагона призвал к переговорам с Россией "с позиции силы".