Министры финансов G20 не смогли договориться о защите свободной торговли и борьбе с глобальным потеплением на своей ежегодной встрече. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Представители США отказались подписывать документ. В коммюнике по итогам встречи в немецком городе Баден-Бадене, не было ни слова о том, что страны берут на себя обязательства по борьбе с протекционизмом и продвижением свободной торговли. В прошлом году представители G20 обещали противостоять всем формам протекционизма.

Проблема протекционизма обострилась с приходом новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.

Также главы минфинов отказались от обещания бороться с глобальным потеплением.

Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что ему жаль, что страны не смогли договориться о двух приоритетных для современного мира вещах.

Тем временем в марте в Антарктиде была зафиксирована рекордная жара. В Антарктиде установлен новый температурный рекорд, который отныне равен равен +17,5°С.