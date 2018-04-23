Министры G7 создадут группу изучения "враждебного поведения" РФ

Министры иностранных дел семи ведущих промышленно развитых стран создадут рабочую группу для изучения "враждебного поведения" России. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает Reuters.

Джонсон сказал, что Большая семерка, собравшись в Торонто, согласилась с необходимостью проявлять бдительность в отношении России, которая отрицает причастность к покушению на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

"Вчера мы решили, что создадим группу G7, которая будет изучать российское враждебное поведение во всех его проявлениях: будь то кибервойна, дезинформация, попытки покушения..." - сказал Джонсон.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что страны Большой семерки полностью поддерживают позицию Украины в вопросе развертывания миротворческой миссии в Донбассе.