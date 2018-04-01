Минобороны Британии: РФ нужно воспринимать как серьезную угрозу

01 апреля 2018, 11:03
 В мире Источник: ЛІГАБізнесІнформ

По мнению Уильямсона, продолжать развивать обороноспособность "жизненно важно" для Лондона, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны РФ

Атака на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля на британской земле показывает, что ракетные и ядерные разработки Владимира Путина должны восприниматься как серьезная угроза. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает The Telegraph.

Атаку на Скрипаля он назвал "хладнокровной".

"Если бы мы сомневались в опасности, которую представляет собой Москва, посмотрим на события в Солсбери", - отмечает он.

По мнению британского министра, продолжать развивать обороноспособность "жизненно важно" для Лондона, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны РФ.

Как сообщалось ранее, дочь разведчика Юлия Скрипаль пришла в сознание и уже начала говорить. Россия потребовала у британской стороны доступа к ней, Британия этот запрос еще рассматривает.

Источник: ЛІГАБізнесІнформ
 
 
 