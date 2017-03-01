Минобороны отвергло обвинения США в авиаударе по оппозиционерам в Сирии

Министерство обороны России отвергло обвинения американской стороны в нанесении авиаудара по позициям сирийской оппозиции, подконтрольной США, говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

«Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось», — заявили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что эффективное взаимодействие руководства ВКС России и ВВС США в борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство» продолжится и в дальнейшем.

Ранее командующий войсками США в Ираке заявил, что Россия атаковала поддерживаемых США ополченцев в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.