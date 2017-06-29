Минобороны РФ о британском авианосце: Удобная морская мишень

В Минобороны РФ заявили, что новый авианосец Военно-морских сил Великобритании Королева Елизавета представляет собой лишь "удобную морскую мишень". Об этом сообщают российские РИА Новости.

Такое заявление сделал представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

"В отличие от авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов, оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением Гранит, британский авианосец - всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", - сказал Конашенков.

Он добавил, что российские военные намерены "следить" за Королевой Елизаветой.

25 января 2017 года сообщалось, что министр обороны Британии Майкл Фэллон назвал авианосец Адмирал Кузнецов кораблем позора.

