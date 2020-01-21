Минск хотел бы сократить поставки нефти из РФ до 30-40% от потребности

Белоруссия, с 1 января переставшая получать российскую нефть, хотела бы сократить ее поставки из России до 30-40% от потребности, передало государственное агентство БелТА со ссылкой на президента страны Александра Лукашенко.

Лукашенко сказал, что Минск надеется обеспечить до 30%поставок через страны Балтии, еще столько же - через Украину.

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим, - сказал Лукашенко. - Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника".

Белоруссия ожидает первую поставку норвежской нефти в объеме 80.000 тонн, которая сейчас направляет в порт Клайпеда.

Белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке после того, как российские компании прекратили поставки нефти из-за споров о цене.

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