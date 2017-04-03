Минские сумерки (Latvijas Avize, Латвия)

Западные страны не заинтересованы в появлении еще одного очага нестабильности в Европе.

Многие, в том числе и в Латвии, любят упоминать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко как успешную альтернативу Западу, в особенности Европейскому Cоюзу. В последнее время Лукашенко привлек к себе внимание разного рода заявлениями, которые он рассыпает словно из рога изобилия. Самое тревожное из них: в Белоруссии задержаны десятки боевиков, «которые тренировались» и готовили вооруженные провокации. Лагеря для их подготовки вроде бы есть «где-то там» на Украине, в Литве или Польше.

После такого пояснения уже не должно возникнуть никакой тени сомнений по поводу целесообразности российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Лукашенко пригласил на них наблюдателей НАТО, чтобы все убедились, что эти маневры носят «чисто оборонительный характер», и что «ни мы, ни Российская Федерация не собираемся на этом направлении на кого-то нападать» или «кого-то провоцировать». А именно: «мы» лишь заботимся о своей безопасности в условиях, когда «кто-то» ей угрожает.

Однако не совсем понятно, зачем спецслужбам Запада — Лукашенко недавно упоминал также их — именно сейчас понадобилось засылать в Белоруссию своих «зеленых человечков», что может создать взрывоопасную ситуацию во всей Восточной Европе, где и без того достаточно напряженности. Как следует из высказываний Лукашенко, западные спецслужбы активно принялись за раскачивание минского режима. Но вряд ли сам белорусский президент этому верит, потому что западные страны сейчас меньше всего заинтересованы в появлении нового очага нестабильности в Европе. Лукашенко наверняка знает ответ на обычно задаваемый в таких случаях вопрос: кому это выгодно? Но по понятным причинам, возможно, не хочет его публично оглашать.

Недавно во время встречи с министром иностранных дел Бельгии Лукашенко удивил признанием, что он большой сторонник Европейского Союза, и что ЕС необходимо сохранить любой ценой, так как он, наряду с Китаем и США, является важным «полюсом» в сохранении мирового порядка. В феврале вступил в силу подписанный президентом Белоруссии указ о безвизовом режиме для граждан 80 государств, прибывающих через Минский международный аэропорт на срок до пяти суток. Продекларированная цель — содействие туристическим и деловым поездкам. В свою очередь, правительство России восприняло вышеупомянутое решение соседа без большой отзывчивости и возобновило более строгий контроль на границе с Белоруссией. Необходимо напомнить, что оба государства связывают Таможенный союз, участие в контролируемом Кремлем Евразийском экономическом союзе (ЕЭС), а также когда-то начатый, но уже давно политически застопорившийся т.н. проект единого государства, который Лукашенко горячо хотел реализовать в годы ельцинской России. Но не сейчас. Отношения Минска и Москвы после агрессии Путина на Украине приобрели довольно сложные оттенки. Правда, это позволило Лукашенко взять на себя нечто вроде миссии посредника в поисках урегулирования кризиса (в рамках Минских соглашений), а также дало возможность дать понять Западу, что не он опасный для других «европейский диктатор». Но, по-видимому, Лукашенко также осознал, что он и управляемое им государство может стать следующей жертвой собирателя «русских земель», несмотря на его слова о том, что у России нет и не будет более верного друга, чем Белоруссия. Империалистов соседней страны это не особо волнует, потому что в их восприятии Белоруссия ненужное временное образование. Напротив, Лукашенко жаждет быть не губернатором, а правителем и отцом народа. По этой причине ему, ранее пренебрегавшему белорусским языком и национальной символикой, в последние годы пришлось немного изменить акценты и начать своего рода реабилитацию культуры, истории Белоруссии, белорусского языка, чтобы немного отмежеваться от путинского «русского мира», но не уходить от него слишком далеко. Дешевые поставки российского газа и нефти помогают Лукашенко поддерживать в государстве народное хозяйство советского стиля, хотя делать это становится все сложнее.

Последнее подтверждают также демонстрации против введенного, но отложенного из-за протестов «налога не тунеядцев». Это давно не встречавшееся в Белоруссии явление, и оно частично объясняет риторическое балансирование Лукашенко. Он говорит о мире, но вынужден принимать в своей стране масштабные военные учения, ругает экономический шантаж Москвы (существующий в Таможенном союзе и ЕЭС порядок), но слишком зависит от доброй воли Кремля, хочет усидеть на двух стульях, но уже не может уверенно опираться ни на один из них. Есть признаки того, что в соседней с Латвией стране близятся перемены: нельзя отбрасывать худший вариант, но будем надеяться на лучшее.

Улдис Шмитс