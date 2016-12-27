Минторг США добавил в санкционный список 23 компании из России и Крыма

Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию

Министерство торговли США 27 декабря добавило 23 компании из России и Крыма в американский санкционный список, сообщает посольство Украины в США.

"Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию, вводя новые санкции за нарушение международного права и разжигание конфликта на востоке Украины. 15 компаний российского оборонпрома и 8 - во временно оккупированном украинском Крыму - под усиленными американскими санкциями", - говорится в сообщении на официальной странице посольства в Фейсбуке.

В диппредставительстве указали, что 27 декабря Министерство торговли США добавило 23 компании из России и Крыма в американский санкционный список, "превращая Крым в экономически токсический регион и блокируя деятельность российской оборонки".

Как сообщалось, 23 декабря в порядке уведомления было распространено сообщение о том, что Министерство торговли США расширило санкционный список на 23 российские компании. В список в частности вошли несколько "дочек" концерна "Алмаз-Антей", а также несколько крымских структур. Планировалось, что официальная информация об этом будет опубликована в "Федеральном регистре" США 27 декабря.