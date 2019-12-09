Минюст США не нашел "политики" в расследовании Мюллера

Министерство юстиции США после проведения внутреннего изучения причин, побудивших расследование ФБР о вмешательстве России в президентские выборы в США, не нашло "никаких политических предубеждений" со стороны правоохранителей, о которых заявлял президент Трамп.

Об этом говорится в отчете Генерального инспектора Минюста Майкла Горовица на более 400 страницах, обнародованном в понедельник, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"ФБР создало и подтвердило свою репутацию как одного из ведущих правоохранительных органов в мире, во многом благодаря традициям профессионализма, непредвзятости, аполитичного подхода в обеспечении правопорядка, а также соблюдение подробно определенной политики, практики и норм. Именно эти качества пригодились ФБР, когда оно инициировало и проводило расследование "Crossfire Hurricane", - отмечается в докладе.

При этом подчеркивается, что в отчете не найдено "документальных или устных свидетельств, которые указывали бы на политические предубеждения или неправильную мотивацию, повлиявшие на решение".

В то же время, Офис генерального инспектора обратил внимание на недостатки по отдельным аспектам расследования, которые назвал "серьезными". В этой связи, в частности, упоминается "несоблюдение ФБР собственных стандартов точности и полноты" при подаче заявок на применение Закона о надзоре за иностранными разведками (FISA). Кроме того, следователи нашли некоторые процедурные нарушения в действиях ФБР по отношению к бывшему работнику кампании Дональда Трампа Картеру Пейджу.

В отчете также отмечается, что ФБР имело основания на прослушивание экс- советника Трампа. Кроме того, в документе опровергаются заявления нынешнего главы Белого дома о том, что ФБР якобы незаконно шпионили за его президентской кампанией.

"Офис генерального инспектора изучил более 1 млн документов, находившихся в распоряжении Министерства юстиции и ФБР, а также провел более 170 интервью, в которые были привлечены более 100 свидетелей", - отмечается в докладе.

При этом уточняется, что среди опрошенных были экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывшая генпрокурор Лоретта Линч, ее заместители и другие высокопоставленные представители Министерства юстиции и ФБР. Кроме того, следователи опросили бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, фигурировавшего среди свидетелей в расследовании по вмешательству России в президентские выборы в США.

Между тем, руководитель Минюста, генеральный прокурор США Уильям Барр, назначенный в феврале этого года президентом Трампом, обнародовал заявление, противоречащее некоторым положениям, указанным в отчете генерального инспектора Минюста.

"Отчет Генерального инспектора ясно свидетельствует, что ФБР начало навязчивое расследование президентской кампании США на основании малейших подозрений, которые, на мой взгляд, были недостаточными для обоснования сделанных шагов", - подчеркнул Барр.

Расследование ФБР о вмешательстве россиян в президентские выборы в США с целью помощи одному из кандидатов, известное под кодовым названием "Crossfire Hurricane", формально началось в июне 2016 года. Оно включало, в том числе, расследование связей с россиянами представителей президентской кампании Дональда Трампа.