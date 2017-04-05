Мир промолчал, когда теракт произошел в Санкт-Петербурге - WP

Недоверие к российской власти, которая устроила вторжение в Украину и Сирию, заставило многих забыть о том, что в метро российского города погибли простые люди.

Петербургу сочувствовали меньше, чем Лондону.

vk.com/spb_today 22 марта мужчина с помощью автомобиля и ножа устроил нападение на мирных прохожих возле Вестминстерского дворца в Лондоне, убив четырех человек.

Этот теракт вызвал волну шока и горя, которая охватила многих во всем мире. Лидеры разных стран быстро начали выражать сочувствие и солидарность жителям Лондона. А через несколько часов после теракта президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter слова осуждения. Тем временем, выдающиеся места в Берлине, Париже и Тель-Авиве почтили память погибших подсветкою в цветах британского флага или символическим выключением света.

Менее чем через две недели после лондонского инцидента произошел еще один теракт. Бомба взорвалась в вагоне метро российского Санкт-Петербурга. Взрыв убил 14 человек и еще десятки ранил. Но те россияне, которые ждали глобального сочувствия, как и в случае Лондона, остались разочарованы.

Об этом пишет Washington Post, напоминая, что в социальных сетях не было массовых сообщений с соболезнованиями России. К атаке в Санкт-Петербурге отнеслись не так же, как и к теракту в Британии, хотя гораздо больше людей погибли и пострадали.

Некоторые лидеры стран выразили осуждение организаторам атаки, но их реакция была скромнее, чем в случае всех других европейских терактов. Даже Трамп, который редко упускает возможность написать в Twitter что-то об осуждении исламского экстремизма, промолчал. Лишь впоследствии Белый дом опубликовал официальное заявление о его звонке Путину. Также Трамп назвал теракт в Петербурге "ужасным", но только после того, как его об инциденте спросили журналисты.

Такое отсутствие международной симпатии не осталась незамеченной.

Российские государственные СМИ, такие как RT и Sputnik, опубликовали материалы о том, что ни в Париже, ни в Берлине не признали жертв теракта в Петербурге. Российская пресса подала это как доказательство "двойных стандартов" Запада.

Такие обвинения не новы. Теракты в Западной Европе или США получают широкое внимание, а атаки в мусульманском мире, которые происходят чаще и которые часто более кровавые, остаются незамеченными. Нападения смертников "Исламского государства" в Багдаде, к примеру, не заставляют людей менять их "аватарки" в социальных сетях на иракский флаг, даже если погибнут сотни невинных людей.

Для россиян также проблема кроется и в том, что их страна имеет плохую международную репутацию.

"Даже Трамп, который часто говорил о желании теснее сотрудничать с Путиным, сейчас не очень хочет ассоциироваться с Россией, несмотря на скандалы вокруг его возможных связей с Кремлем. Вторжение России в Украину и Сирию также могло повлиять на то, как люди в разных уголках мира смотрят на теракты в российских городах", - говорится в статье.

Также издание обращает внимание на то, что Россия за последние 20 лет пережила больше терактов, чем любая европейская страна с 1970-х годов. И российская власть постоянно очень жестко реагировала на все трагедии. Некоторые эксперты отмечали, что из-за этой реакции еще больше россиян оказались под угрозой.

Одна известная "теория заговора" говорит о том, что взрывы, которые потрясли города России в 1999 году и убили более 300 человек, на самом деле были организованы спецслужбами, чтобы Путин мог оправдать начало войны против Чечни. После теракта в Петербурге российский шахматист Гарри Каспаров тоже предположил, что за трагедией может стоять российская власть.

Недоверие к российскому государству понятно сегодня, но отсутствие международной реакции и распространения теорий заговора после теракта в Петербурге возмутили даже критиков Кремля. Британский эксперт Марк Галеотти написал, что очевидная международная апатия только "играет на руку нарративу Кремля, который он повторяет снова и снова", о том, что Запад якобы хочет, чтобы с русскими происходили только плохие вещи.

Как сообщалось, В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погибли, по меньшей мере, 14 человек