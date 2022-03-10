Мирний хід проти війни в Україні організувала українська громада Намібії

Українська громада організувала у столиці Намібії – Віндхуку – мирний хід проти війни, яку росія розпочала проти України.

Про це у Фейсбуці повідомило Посольство України у Південно-Африканській Республіці.

Учасники акції вийшли з прапорами України та плакатами: «Stop killing our children», «Stop putin, Stop war», «Slava Ukraini» тощо.

Нагадаємо, у січні Українська асоціація в Південно-Африканській Республіці (Ukrainian Association of South Africa) закликала всіх південноафриканців, політиків та ЗМІ виступити на боці України.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Україна офіційно направила позов проти російської федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.



