Миротворцев - на Донбасс. Какую игру затеял Путин?

"Голубые каски" - на Донбасс. На прошлой неделе Кремль внезапно дал добро на размещение вооруженной миссии ООН на востоке Украины. Впрочем, на своих условиях. И оставив за скобками то, что российские "миротворцы" уже несколько лет воюют на Донбассе - в форме боевиков. Журналисты проекта Радіо Свобода "Донбасс.Реалии" выяснили: где же граница между миротворческой и оккупационной миссиями?

"Голубые каски" - на Донбасс с подачи президента России Владимира Путина. Почему Кремль вдруг поддержал идею Украины? Готов ли Совет безопасности ООН утвердить российский вариант миротворческой миссии?

"Россия решила продемонстрировать то, что в Европе называется прогрессом", - объясняет идею российского президента эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Александр Мацука

"Рассчитывали, что это может пройти, что называется, "на дурака", - говорит директор секретариата Совета безопасности ООН в 2009-2016 годах Александр Мацука.

Что предлагает Путин?

"Не вижу здесь ничего плохого, наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу", - заявил Владимир Путин.

Уже в этом высказывании возникает сразу несколько "но". "Голубые каски", по замыслу Кремля, должны обезопасить миссию ОБСЕ и находиться только на линии разграничения. А еще - контингент надо согласовать с лидерами группировок "ЛНР" и "ДНР".

Игорь Тышкевич

"Если России удастся протолкнуть вариант, что это внутренне украинский конфликт, Россия будет настаивать или на российском контингенте, или на контингенте "Россия с кем-то", даже российско-украинском. К чему это приводит - мы помним по Грузии, где был российско-грузинский миротворческий контингент", - рассказывает Игорь Тышкевич. Игорь Тышкевич

Миротворцы или оккупанты?

15-я миротворческая бригада армии Российской Федерации. Официально у ее военнослужащих за спиной - Абхазия, Северная Осетия и Приднестровье.

Самарские миротворцы отличились на учениях "Незыблемое братство", которые прошли в Армении. Неофициально, по данным сообщества "Информнапалм", в послужном списке "миротворцев" - уже не одна "командировка" на Донбасс.

"Что, Ринат, чувствуется дух войны здесь, как? - Не то, что сидеть в наряде", - ответил российский "миротворец".

В сети есть несколько видео с якобы российскими "миротворцами" на Донбассе. Но наверняка расследователям идентифицировать военнослужащих 15-й бригады удалось по фотографиям в соцсетях.

Вот, например, контрактник Евгений Иванов. В 2014-м он делает фото в полевом лагере в Каменском районе России. На грузовике - буквы "МС", что означает "миротворческие силы". Далее тот же Иванов и тот же грузовик - на снимках уже без опознавательных знаков. На грузовике буквы "МС", что означает "миротворческие силы"

Его коллега Руслан Хайретдинов сначала фотографируется на границе, а затем с сослуживцами получает гривны - в Краснодоне Луганской области. На этом изображении на грузовиках уже нет опознавательных знаков

"Никаких миротворцев сюда мы не пустим! Для чего миротворцы сюда будут заходить - для того, чтобы разнимать противоборствующие стороны. Ну, если зайдет Российская Федерация, я скажу да. Если зайдет ООН, я посмотрю, как это у них получится", - заявлял главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко.

Чем опасен российский сценарий?

Через два года после угроз в адрес "голубых касок" главарь группировки "ДНР" уже готов обсуждать формат миссии ООН. Россия предлагает в Украине, по мнению некоторых экспертов, так называемый кипрский вариант. Миротворцы на Кипре

43 года назад этнических греков и турок на острове Кипр разделили миротворцы. Миссия работает там и сегодня - и только на линии разграничения.

Геннадий Болдырев

"Эта миротворческая миссия не восстановила суверенитет Кипра. То есть мы не решим вопрос вывода российского контингента, российских войск и наемников, мы не решим вопрос восстановления контроля над территорией Украины", - замечает бывший советник посольства Украины в Республике Австрия в 2010- 2014 годах Геннадий Болдырев. Геннадий Болдырев

Сама Украина имеет опыт участия в миротворческих миссиях на Балканах, в Африке и в Азии.

"Мы отвечали за поддержание мира и стабильности в одной из 19-ти провинций", - говорит координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин, который был в составе украинского контингента в Ираке.

"Каждая миссия имела свое назначение, то ли это принуждение к миру путем там демонстрации силы, то ли это разведение сторон по линии конфликта, по границе", - добавляет Карин. Юрий Карин

Главное отличие ситуации на Донбассе, по словам Карина - настоящая граница конфликта не по линии разграничения, а по границе с Россией.

"Ну, представьте себе: принуждать к миру Российскую Федерацию... То есть, это просто милитаристский монстр, начиная с миллионной армии, заканчивая стратегическим ядерным вооружением", - говорит Юрий Карин.

Как будут реагировать в ООН? Заседание Совбеза ООН

Проект своей резолюции по миротворцам на Донбассе Россия уже направила в Совет безопасности ООН. Зато в украинском МИД инициативу Путина назвали попыткой исказить саму идею и цели миротворческой операции.

Александр Мацука

"Мне достаточно долго пришлось работать с покойным Виталием Чуркиным, которого я очень хорошо знал, и это был его стиль, мол, а давайте мы сейчас примем вот такую простенькую резолюцию. Ну, то есть, по сути вбрасывается фейк, скорее всего, это такая типичная провокация. Они бросают текст, который никто не примет, а потом скажут: "Видите, видите, мы за мир, мы все такие миротворцы, мы готовы были, а никто не захотел", - объясняет тактику Кремля Александр Мацука. Александр Мацука

Украина настаивает на размещении миротворцев на всей территории оккупированной части Донбасса. И категорически против того, чтобы голубые каски на территории Украины носили российские военнослужащие.

Игорь Тышкевич

"Путин делает шаги навстречу и тем самым создает некую ловушку не для Запада, а ставит в неудобное положение украинскую сторону, потому что сейчас инициатива - на стороне России", - говорит Тышкевич.

"У нас есть наш текст, в отличие от российского, он учитывает реалии на земле, реалии политические. Им очень будет трудно запретить. Если они будут ветировать, то они, собственно, подорвут свою позицию - им предстоит объяснить, почему они готовы были выйти со своим текстом, а голосуют против нашего", - добавляет Александр Мацука.

Обсуждение формата миссии на Донбассе - вопрос не одного месяца. И гарантий, что "голубые каски" появятся в Украине, нет. Но в чем уверены эксперты: после заявлений Путина вероятность отправки контингента значительно возросла.