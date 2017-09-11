Миротворцы Путина кроются в деталях

Политики и журналисты все чаще характеризуют минские переговоры словом "тупик". О смене формата переговоров заговорили и после назначения спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. В августе он встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым. Основной "официальный" вывод этой встречи - США не собираются становиться частью "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, Россия) или возглавлять его, а "неофициальный" - штаты могут претендовать на роль нового миротворца. Однако это может случиться лишь после того как президент Дональд Трамп сам поймет, что же дальше делать с Россией - дружить или воевать. Единства в американском истеблишменте по этому поводу нет.

Сменить место и добавить игроков

За предложение о смене площадки и формата переговоров высказался народный депутат Верховной Рады Сергей Тарута. Он считает, что президент США Дональд Трамп не захочет присоединиться к "нормандской четверке". Альтернативой ей может стать "венский формат", который предусмотрит как смену места проведения переговоров, так и дополнением сторон.

"Вена является удобной площадкой с точки зрения геополитического положения и нейтральности стороны. Я думаю, что такой формат одобрит и Ангела Меркель, и Дональд Трамп, и Эммануэль Макрон. Также в первую очередь я бы предлагал усилить международный контингент на линии разграничения, поскольку все должны понимать, что европейская стабильность и безопасность зависит от ситуации в Украине", - заявил Сергей Тарута в эфире телеканала ZIK.

Но, как уже было заявлено, США пока держатся в стороне от участия в "групповых" переговорах. Что касается смены площадки, по данным "Новостей Донбасса", Курт Волкер во время встречи предложил Владиславу Суркову рассмотреть вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в Белград (Сербия). Источник сообщает, что представитель России отказался.

Можно предположить, что желание перенести переговоры в другой город связано, прежде всего, с вопросами безопасности - локальной и глобальной. Так, на территории Беларуси участились случаи преследований граждан Украины. В ночь на 1 февраля в Минске сотрудниками милиции был задержан журналист "Новостей Донбасса" Виталий Сизов. Правоохранительные органы Беларуси рекомендовали журналисту покинуть Минск, объяснив это тем, что он внесен в российские "черные списки". Затем 11 февраля в Минске милиция задержала украинского писателя Сергея Жадана. 28 августа стало известно об исчезновении в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба. Позже стало известно, что Гриба доставили в отделение ФСБ Краснодара (Россия).

Также не стоит забывать о совместных военных учениях "Запад-2017", которые должны пройти на территории Беларуси и в трех областях России 14-20 сентября. По официальным данным, на территорию страны зайдут 3 тысячи российских военных. Заявленное количество вооружения - 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В Беларуси учения называют "оборонительными" и "антитеррористическими".

"Троянские" миротворцы

Разговоры о формате и месте проведения переговоров меркнут на фоне последнего заявления президента России Владимира Путина, который согласился на присутствие миротворцев на территории всего неподконтрольного Донбасса.

Изначально, по задумке Кремля, миротворческая миссия должна находиться только на линии разграничения, обеспечивая безопасность сотрудников ОБСЕ. Сегодня же, 11 сентября, позиция российского президента изменилась: "...обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер".

Второе условие, на котором настаивает Путин, - присутствие миротворцев необходимо согласовать с представителями незаконных "ЛНР" и "ДНР".

Согласие на миротворцев дипломаты и аналитики называют в равной степени как "троянским конем", так и положительным сигналом. Однозначно для всех такое заявление стало неожиданным.

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в статье для The Washington Post назвал такой шаг Путина "первым маленьким признаком чего-то нового". Он считает, что Запад должен воспользоваться данной инициативой, но предложить действенные миротворческие возможности.

Бывший генеральный секретарь НАТО, ныне внештатный советник президента Украины Андрес Фог Расмуссен и бывший посол США в России Александр Вершбоу считают, что согласие Путина на миротворцев как минимум опасно для миссии ООН. Но в случае "минского тупика" это предложение может быть единственной зацепкой за мир. По их мнению, опасность заключается в том, что в итоге мандат ООН получат российские войска и местные вооруженные формирования, которые воюют против украинской армии.

По мнению Вершбоу, предложение России "открывает окно для переговоров, которое может обеспечить стабильность, необходимую для продвижения политических решений". Но для этого Совет Безопасности ООН должен согласовать резолюцию с четкими условиями, - подчеркнул бывший посол.

Эксперты предполагают развертывание миротворцев в три этапа: от линии соприкосновения вглубь неподконтрольной территории.

Еще одно важное условие, на котором настаивают как в Украине, так и на Западе - полное долговременное прекращение огня.

"Как правило, миротворческие миссии отправляют туда, где уже достигнут мир, когда уже действует договоренность о прекращении огня. А сейчас на востоке Украины огонь не прекращен. Будет сложно найти много стран, которые захотят отправить миротворцев туда, где все еще продолжаются активные бои.

Российские войска и их марионетки ведут войну. Это позиционная война, но все еще война против Украины", - высказал мнение "Голосу Америки" бывший посол США в Грузии и Казахстане, старший научный сотрудник корпорации RAND Уильям Кортни.

К слову, ранее глава незаконной "ДНР" Александр Захарченко не раз заявлял, что не желает видеть на Донбассе миротворцев из стран НАТО. В его предпочтении - только российские военные.

Теоретически можно предположить, что Россия окажется той самой страной, которая согласиться отправить миротворцев, не дожидаясь полного прекращения огня. В то же время, России, как и любой другой стране, могут отказать в отправке миротворцев. Также стоит обратить внимание, что предложение Путина пока ограничивается лишь охраной "голубыми касками" сотрудников ОБСЕ.

Россия по-прежнему настаивает на том, что в Украине - внутренний конфликт, а значит в вопросе размещения "голубых касок" необходимо узнать мнение "Л- ДНР". Комментируя заявления Путина, Захарченко зацепился именно за идею об охране сотрудников ОБСЕ и не более. При этом он заявил, что "ДНР" допустит миссию только после отвода военной техники от линии разграничения. То есть, в вопросе безопасности, позиция "ДНР" зеркальна позиции украинской стороны - все настаивают на "тишине".

Украина на днях объявила, что готовит обновленный проект резолюции о миротворческом контингенте. Но, по данным "Новостей Донбасса", подавать его не спешит, чтобы не создать борьбу двух резолюций, которая завершится неким компромиссом, результаты которого сегодня не могут просчитать в Киеве.

Бывший глава секретариата Совета Безопасности ООН Александр Мацука в комментарии "Радио Свобода" высказал мнение, что Россия своей резолюцией планирует совершить провокацию: рассчитывая, что ее текст не одобрят в ООН, страна примет позицию никем неоцененного стремления к миру.

"У нас есть наш текст, в отличие от российского, он учитывает реалии на земле, реалии политические. Им (российским представителям, - ред.) очень будет трудно ветировать. Если они будут ветировать, то они, собственно, подорвут свою позицию - им предстоит объяснить, почему они готовы были выйти со своим текстом, а голосуют против нашего", - добавил Александр Мацука.

А пока Совбез ООН изучает российский проект резолюции и слушает доводы официального Киева, международные эксперты и бывшие дипломаты советуют Украине внимательно вчитываться в детали столь неожиданного предложения России.

Материал опубликован в рамках проекта "Сектор безопасности Украины" Центра исследований армии конверсии и разоружения.